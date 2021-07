Maltempo e danni, ordinanza di chiusura per un tratto di via Milano

Maltempo e danni: resta chiusa via Milano, nel tratto dall'intersezione con via Cattaneo all'intersezione con la via Roggia Antiga, nei pressi della rotatoria sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone.

Maltempo a Olgiate Comasco, ordinanza per la chiusura di via Milano

Massima allerta per le condizioni del tratto di strada che passa sopra la roggia Antiga. Il torrente, esondato nella mattinata odierna, ha invaso un'ampia zona della strada e i campi circostanti. Le intense precipitazioni piovose e le previsioni non favorevoli per la serata di oggi destano preoccupazione proprio per la tenuta della strada. Per evitare qualsiasi rischio, Comune e Polizia locale hanno concordato di mantenere chiusa la strada. Firmata un'apposita ordinanza per il divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia in via Milano, tra via Cattaneo e l'intersezione con la via Roggia Antiga. L'ordinanza resterà in vigore sino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza della strada.

La preoccupazione del sindaco

Simone Moretti, primo cittadino olgiatese, sottolinea l'importanza di rispettare il divieto di transito - in mattinata qualche veicolo è comunque passato malgrado lo sbarramento - e tiene le dita incrociate, auspicando che non si scateni un altro temporale. "La paura è per stasera - le parole di Moretti - Per inatnto manteniamo chiuso il tratto di strada tra via Cattaneo e via Roggia Antiga".