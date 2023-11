Muore dopo essere scivolato nella scarpata, domani il funerale di Aldo Riva

E' una tragedia assurda, quella che ha scosso nel profondo la comunità di Lurate Caccivio. Aldo Riva, 42 anni, figlio del compianto vicesindaco Renato Riva, è venuto a mancare dopo essere scivolato in una scarpata: domani, giovedì 23 novembre, nella chiesa parrocchiale di Caccivio si terranno i funerali. La funzione funebre avrà inizio alle 10.30 e sarà preceduta, mezz'ora prima, dalla recita del rosario.

Una tragedia assurda". Così Luca Bianchi, assessore al Verde pubblico del Comune di Lurate Caccivio, ha definito la morte dell'amico, originario di Lurate ma dal 2018 residente a Senna Comasco, precipitato nella notte in una scarpata ad Albavilla dopo una cena con gli amici. Un venerdì sera in compagnia, alla Baita Patrizi, sull'Alpe del Vicerè ad Albavilla, quello del 17 novembre 2023. Buon cibo, risate, amicizia. Una serata come tante conclusasi però in tragedia. E' quanto accaduto ad Aldo Riva intorno all'1.30, quando tornando all'automobile dopo la cena, è scivolato finendo con una caduta di 150 metri in una scarpata. Nulla hanno potuto per lui i soccorsi subito chiamati dagli amici che hanno assistito alla scena.