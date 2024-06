Muro incerottato... per una perdita d'acqua

Da ieri, martedì 11 giugno, in via San Gerardo a Olgiate Comasco perdita d'acqua all'esterno della scuola di via San Gerardo.

Perdita d'acqua in via San Gerardo

Come documentato ieri, fino al primo pomeriggio, quando è intervenuto un idraulico incaricato dal Comune, abbondante perdita d'acqua all'esterno del plesso della primaria "Vittorino da Feltre". Poi, chiuso il passaggio dell'acqua per evitare ulteriore fuoriuscita. Ma il problema si è ripresentato.

Il problema persiste

La perdita è ancora evidente tra la pavimentazione e un muretto proprio a ridosso della scuola. In più, l'acqua, scorrendo, porta in superficie sabbia e ha creato un foro nel muro da cui per tutta la mattinata di oggi, mercoledì 12 giugno, è uscito un getto d'acqua che ha creato qualche disagio ai pedoni sul marciapiede. Da qui ulteriori segnalazioni al Comune.

Muro incerottato

Nel pomeriggio sulla parete è comparso del nastro adesivo di colore giallo: il buco è stato incerottato, così da impedire almeno il getto. Ma l'acqua, seppur lentamente, continua a scorrere e riversarsi sul marciapiede.