L’associazione La Sorgente riparte di gran carriera e torna ad animare come e più di prima la frazione di Buccinigo.

Nasce la biblioteca di quartiere a Buccinigo

Domani, domenica 23 ottobre, torna il piacevole appuntamento, in collaborazione con l’oratorio di Buccinigo, «Andando per cascine». Il ritrovo è fissato per le 14.30 presso la sede de La Sorgente in via Corti 8, per la partenza alle 14.45. Lungo il percorso che, attraverso una piacevole camminata tocca diverse cascine sui declivi sopra la frazione, verranno anche forniti alcuni interessanti cenni storici sulle cascine. All’arrivo in oratorio, infine, saranno distribuite a tutti caldarroste e una bevanda calda. Il contributo per l’iscrizione è di 5 euro per gli adulti, bambini e ragazzi fino alla terza media invece sono gratis. La grossa novità è una biblioteca di quartiere, aperta al pubblico di ogni età, al servizio della frazione ma non solo, soprattutto per dare modo a chi non può o non riesce a raggiungere il centro, di fruire di un servizio, incontrarsi, fare aggregazione. Già raccolti oltre 3 mila volumi per ogni fascia di età.

