Nevicata in arrivo: meno mezzi disponibili, strade senza spazzaneve

Le ditte e il servizio

Sei ditte per tutte e sei le zone per il sale. Ma solo quattro ditte per sei zone con i mezzi spazzaneve, mezzi peraltro ridotti da 12 a 8 da un anno all’altro. "La conseguenza diretta è che non si riuscirà a garantire il passaggio in tutte le strade come avvenuto negli anni scorsi - chiarisce il primo cittadino olgiatese - Si è stilato un elenco di strade a priorità alta, per proseguire in un secondo momento con le altre. Con le forze attuali in campo si garantiranno: tutte le zone a nord del paese (Somaino, via Tarchini, Stazione, Gerbo-Bontocco-Baragiola); le vie di grande comunicazione, i parcheggi e gli spazi a uso pubblico. Non saremo in gradi di essere subito tempestivi per mancanza di più mezzi spazzaneve per la parte sud di Olgiate, via Milano e Rongio, via Repubblica e zona centro.

Il servizio di sgombero neve sui marciapiedi solo in un secondo momento

Moretti continua: "I marciapiedi saranno puliti in un secondo momento dai volontari della Protezione civile e dalle aziende incaricate. A tal proposito si invita sin da subito la cittadinanza a fare la propria parte, così come declinato nell’articolo 24 del regolamento della Polizia urbana che obbliga i proprietari delle casa, abitazioni, bar e negozi di tenere pulito dalla neve il marciapiede o il tratto di suolo pubblico lungo tutto il perimetro".

"Chiedo collaborazione, non polemiche"

Il sindaco è categorico: "Se ognuno farà la sua parte, insieme si supereranno le difficoltà e gli inevitabili malumori e polemiche che ogni nevicata, tanta o poca che si porta con sé. Il Comune metterà in campo per la pulizia della strade tutte le operazione dettate nel piano che ogni anno l’Amministrazione comunale redige per definire quali azioni mettere in campo prima, durate e dopo la nevicata e ai cittadini per la pulizia dei marciapiedi, che rappresenterebbe un aiuto davvero prezioso per non bloccare la città e preservare la sicurezza di tutti i cittadini".

La richiesta: piccoli gesti personali, grande rispetto per la comunità

Il sindaco insiste nella richiesta di condivisione del problema. "Nell’aiutare la città e i cittadini vi invitiamo a raccogliere la neve senza invadere la strada né ostruire scarichi e pozzetti stradali. Un’altra azione importante riguarda la rimozione della neve dai tetti spioventi, cornicioni o balconi e alberi e se si è formato il ghiaccio rompere con cautela i ghiaccioli pendenti. E’ consigliabile spargere lungo il perimetro della casa proprietà o negozio sale, segatura sabbia o altro materiale che impedisca ai passanti di scivolare se possibile vi chiediamo di non lasciare passare più di 12 ore dall’inizio della nevicata. Infine un consiglio a tutti i cittadini di indossare calzature adeguate usando la massima cautela negli spostamenti sia a piedi che nell’utilizzo di mezzi propri o di trasporti pubblici". Infine, l'invito a utilizzare i canali ufficiali per segnalare situazioni di criticità. "Non fatelo su Facebook ma utilizzate i recapiti per l'emergenza neve". Ecco i numeri da contattare:

031-99.46.45 - Ufficio Manutenzioni 031-99.63.11

Ufficio di Polizia locale 348-2339390

031/ 99-46-11 centralino del Comune