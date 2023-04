Nuova viabilità in centro, lavori in corso

Nuova viabilità in via Vecchie Scuderie e sulla statale Briantea: lavori in corso in centro a Olgiate Comasco.

Nuova viabilità, tracciata la segnaletica e addio al semaforo - IL VIDEO

Lavori in corso, dalla mattinata odierna, lunedì 3 aprile. Come annunciato dal Comune la scorsa settimana, infatti, non si potrà più immettersi sulla statale in uscita da via Vecchie Scuderie. Quindi, tra le novità, arretrato l'attraversamento pedonale e obbligo di rispettare lo stop con unica direzione consentita a sinistra per accedere all'area parcheggio. Inoltre, posizionati degli archetti per proteggere i pedoni.

Vietate le svolte a sinistra sulla statale

La viabilità rivoluzionata insiste su altre due modifiche: i veicoli che viaggiano sulla statale in direzione Como non possono più svoltare a sinistra per immettersi in via Tarchini, mentre quelli in direzione Varese non possono più svoltare a sinistra in via Vecchie Scuderie. Invariata la circolazione per chi scende sulla statale da via Tarchini: potrà ancora svoltare in via Vecchie Scuderie.

Monitoraggio sul campo

Polizia locale presente stamattina insieme al comandante Ezio Villa e al responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale Francesco Gatti. Gli interventi per modificare la viabilità hanno un costo complessivo di circa 7mila euro. L'obiettivo del Comune, come puntualizza Gatti, "è quello di snellire i tempi di attraversamento del centro per chi viaggia sulla statale". Tra i cittadini di passaggio in mattinata, qualche perplessità per il rischio di ingolfare via Milano, a causa dei mezzi che da via Vecchie Scuderie non possono più uscire sulla statale e per quelli che, provenendo dalla statale, dovranno forzatamente transitare in via Milano per raggiungere via Vecchie Scuderie. "Valuteremo sul campo i benefici delle modifiche - puntualizza Gatti - La nuova viabilità verrà monitorata. Comunque, il numero di veicoli che transita sulla statale è nettamente superiore al numero di quelli che circolano in via Vecchie Scuderie".