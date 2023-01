Nuovo medico in servizio con incarico provvisorio per i pazienti dell'ambito costituito dai Comuni di Lurate Caccivio e Olgiate Comasco.

In servizio dal 9 gennaio

La novità viene veicolata a Olgiate Comasco per informare per gli assistiti del dottor Fabio Bianchi, andato in pensione nel mese di luglio del 2021, sulla sostituzione del medico che, con incarico provvisorio, aveva sostituito Bianchi. "Si comunica che, con decorrenza 9 gennaio 2023, nell’ambito costituito dai Comuni di Lurate Caccivio e Olgiate Comasco, il dottor Hossameldin Mohamed Ali Abdelhamid cesserà l’attività di medico incaricato provvisorio per i pazienti del dottor - l'informazione diffusa dal Comune di Olgiate Comasco Fabio Giancarlo Bianchi. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza medica nel territorio sopraindicato a favore degli assistiti precedentemente in carico al dottor Bianchi, viene conferito l’incarico provvisorio alla dottoressa Sally Lotfy Amin Saleh".

Come rivolgersi alla nuova dottoressa

Il passaggio alla nuova incaricata è di fatto automatico. "Gli assistiti del dottor Bianchi, potranno rivolgersi direttamente alla dottoressa Saleh, muniti della tessera sanitaria (CRS Carta Regionale dei Servizi), senza effettuare alcuna operazione agli sportelli scelta e revoca", precisa la comunicazione resa nota da Palazzo Volta.

Sullo sfondo resta l'esigenza di un ambulatorio comunale

L'ennesima modifica, in tema di medici di Medicina generale attivi sul territorio olgiatese, riporta in evidenza l'esigenza di un ambulatorio comunale. Una necessità che nelle scorse settimane era stata manifestata a gran voce dal dottore in pensione Luigi Pina, sottolineandone la valenza al fine di rendere più appetibile la "piazza" olgiatese per nuovi medici. In risposta alla sollecitazione, il sindaco Simone Moretti aveva anticipato l'impegno per una verifica degli spazi all'interno della Casa di Comunità situata in piazza Italia.