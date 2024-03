Nuovo organo al Santuario: sarà inaugurato il 4 maggio

Nuovo organo al Santuario: i lavori per l’installazione dovrebbero terminare nell’arco di circa venti giorni e lo strumento sarà ufficialmente inaugurato il prossimo 4 maggio.

La novità, come è ormai noto, è stata resa possibile da un generoso gesto della Bcc Brianza e Laghi e in particolare del presidente Giovanni Pontiggia e lo scorso settembre, al termine della messa vigiliare in Santuario nei giorni della Fiera secolare della Beata Vergine di Rogoredo, era stata annunciata la donazione da parte della banca alla comunità e al paese. Un’iniziativa a corollario delle celebrazioni del settantesimo anniversario della banca, ma anche a celebrare i quarant’anni dall’introduzione, in paese, della cerimonia di consegna del cero: la stessa fu ideata dall’allora sindaco Pontiggia e messa in atto con l’impegno del parroco don Livio Galbusera.

Presto al via la rassegna concertistica

Lo strumento, come già reso noto, per la prima volta sarà un organo a canne. L’organo sarà posizionato dietro all’altare maggiore; le canne saranno collocate lungo le aperture laterali, i piccoli affacci superiori al Santuario, che costellano il perimetro dell’edificio religioso a rendere l’intero edificio una melodia, anche fisica, con le canne che miglioreranno acustica e suono e, in senso metaforico, innalzeranno canti e melodie alla Vergine, che esattamente da 490 anni è venerata in questa località, detta Rogoredo.

I lavori per l’installazione del nuovo organo al Santuario proseguono velocemente e lo strumento dovrebbe essere già completato nell’arco di circa venti giorni: da lì saranno poi eseguite alcune prove del suo funzionamento per effettuarne l’accordatura, la taratura e la regolarizzazione; l’organo sarà poi «collaudato» anche con la nuova stagione concertistica che avrà il suo culmine proprio al Santuario, il prossimo 4 maggio. Il mese dedicato alle celebrazioni religiose per la Madonna.

«E’ nostra intenzione avviare la seconda edizione della rassegna concertistica per valorizzare le chiese del paese - spiega Pontiggia - Un’iniziativa che abbiamo proposto lo scorso anno nell’ambito delle celebrazioni del settantesimo della banca e che stiamo predisponendo anche per questa primavera. E’ ancora in fase di definizione ma molto probabilmente i concerti saranno il 13 aprile a Fabbrica Durini, il 27 a San Giorgio e il 4 maggio in Santuario per inaugurare il nuovo organo».