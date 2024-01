Omicidio di Oltrona, domani i funerali di Manuel Millefanti

Fissati i funerali di Manuel Millefanti, morto a 43 anni dopo essere stato colpito da una coltellata al petto.

Domani i funerali in chiesa parrocchiale

La piccola comunità di Oltrona di San Mamette gli tributerà saluto, accompagnandolo nel suo ultimo viaggio terreno nella giornata di domani, sabato 27 gennaio. Le esequie saranno precedute dalla recita del rosario alle 14.30. Dopodiché, mezz’ora più tardi, inizio della cerimonia funebre nella chiesa dedicata a San Giovanni Decollato. A una settimana da quel maledetto lunedì mattina, quando ha iniziato a farsi largo la notizia della morte di Millefanti, amici, conoscenti e familiari si riuniranno in preghiera per un momento di raccoglimento e riflessione. Una tragedia, quella accaduta nella notte tra domenica e lunedì al culmine di una serata di sballo. La vittima stava trascorrendo alcune ore in compagnia di Luca De Bonis, 33 anni, originario di Appiano Gentile ma senza fissa dimora e presunto omicida. Millefanti, conosciutissimo in paese, al netto di una vita sregolata, era descritto da tutti come una persona buona.

Una nottata in compagnia, poi la lite e la coltellata

Millefanti e il suo assassino hanno trascorso la serata e parte della nottata nella casa della vittima, in via Marconi a Oltrona di San Mamette. Nell'abitazione sono state trovate numerose bottiglie di alcolici. Secondo una sommaria ricostruzione i due, ubriachi, avrebbero litigato. L’alterco si sarebbe poi trasformato in omicidio quando l'appianese ha accoltellato al petto l'oltronese, 43 anni.

L'omicidio di Oltrona

Mobilitazione di militari dopo il ritrovamento del 43enne Manuel Millefanti morto dissanguato nell'abitazione della famiglia, in via Marconi a Oltrona di San Mamette. I militari sono alla ricerca di un uomo che vivrebbe in una tenda in una zona boschiva. A quanto risulta, le attenzioni dei Carabinieri di Appiano Gentile si concentrano proprio su quest'uomo, sospettato di avere accoltellato il 43enne oltronese.

Chiesto anche l'intervento dei reparti speciali dei Carabinieri

In via Marconi è giunta anche la scientifica dei Carabinieri. Inoltre, chiesto l'intervento dei Cacciatori di Calabria, reparto speciale dei militari che da più di un anno è attivo sul territorio dell'Olgiatese proprio per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con continue operazioni nei boschi.

La testimonianza della madre della vittima

Sotto shock la madre della vittima: "Mio figlio mi ha telefonato alle 4.30, mi ha detto così: "Mamma mi hanno accoltellato". Poi l'ho trovato per terra in casa, nella sala. Ho chiamato i soccorsi, hanno tentato di tutto per rianimarlo ma stava già morendo". Una vicenda terribile, sulla quale i Carabinieri indagano per accertare ogni dettaglio e assicurare alla Giustizia il responsabile dell'accoltellamento.