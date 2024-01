Omicidio di Oltrona, la mamma: "Perdono l'assassino". Nel pomeriggio i funerali di Manuel

Fissati i funerali di Manuel Millefanti, morto a 43 anni dopo essere stato colpito da una coltellata al petto. La piccola comunità di Oltrona di San Mamette gli tributerà un saluto, accompagnandolo nel suo ultimo viaggio terreno nella giornata di oggi, sabato 27 gennaio. Le esequie saranno precedute dalla recita del rosario alle 14.30. Mezz’ora più tardi, inizio della cerimonia funebre nella chiesa dedicata a San Giovanni Decollato.

Omicidio di Oltrona, la mamma: "Perdono l'assassino"

Una tragedia, quella accaduta nella notte tra domenica e lunedì al culmine di una serata di sballo. La vittima stava trascorrendo alcune ore in compagnia di Luca De Bonis, 33 anni, originario di Appiano Gentile ma senza fissa dimora e presunto omicida. Millefanti, conosciutissimo in paese, al netto di una vita sregolata, era descritto da tutti come una persona buona. Sul Giornale di Olgiate, da oggi in edicola, un ampio servizio sulla tragedia. A parlare è la mamma di Millefanti che con una grande forza d'animo offre parole di perdono per l'assassino del figlio:

"Perdono l'assassino di mio figlio. Ho provato sulla mia pelle cosa vuol dire avere a che fare con una persona vittima della droga o dell’alcol e non riesco più a giudicare"

L'omicidio

Millefanti e il suo assassino hanno trascorso la serata e parte della nottata nella casa della vittima, in via Marconi a Oltrona di San Mamette. Nell'abitazione sono state trovate numerose bottiglie di alcolici. Secondo una sommaria ricostruzione i due, ubriachi, avrebbero litigato. L’alterco si sarebbe poi trasformato in omicidio quando l'appianese ha accoltellato al petto l'oltronese, 43 anni.

