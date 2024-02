Operazione antispaccio: perquisiti i boschi nella zona di via Magni

Blitz delle Forze dell’ordine nella zona boschiva nei pressi di via Magni a Inverigo: proseguono le operazioni per contrastare lo spaccio nel territorio.

L’azione è stata attuata nella tarda mattinata di mercoledì 21 febbraio e il servizio è stato intrapreso dallo Squadrone Cacciatori eliportato di Sardegna dei Carabinieri, con i Carabinieri della stazione di Lurago d’Erba, la Compagnia dei Carabinieri di Cantù e le stazioni dei Carabinieri circostanti.

Il ritrovamento

Durante la perquisizione sono stati trovati un paio di bivacchi, a quanto sembrerebbe utilizzati fino a poco tempo prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine.

E’ stato inoltre recuperato uno zaino con all’interno materiale utile per poter rimanere nel bosco. Non sono state trovate armi, ma un quantitativo minimo, un paio di dosi, di cocaina e eroina che sono state probabilmente lasciate lì durante la fuga del o degli spacciatori.

Mentre lo squadrone dei Cacciatori si è addentrato nel bosco, assieme ad alcuni uomini della territoriale che li seguivano con attrezzatura adeguata, nelle zone circostanti è stato attivato un dispositivo di copertura con la territoriale che cinturava la zona con vigilanza dinamica su strada per intercettare eventuali fughe o possibili acquirenti.