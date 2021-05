Attimi concitati intorno alle 13 di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, all’interno della scuola media Anzani di Cantù.

Paura a scuola: studentessa prende una pallonata e sviene

Secondo la ricostruzione dell’accaduto una ragazzina di 13 anni, durante la lezione di educazione fisica, avrebbe preso una pallonata in faccia, perdendo conoscenza per pochi secondi. A causa del colpo la studentessa aveva anche la vista sfuocata. Sul posto è arrivata la Cri di Cantù che l’ha immediatamente soccorsa. Successivamente alle prime cure, è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.