Pensionato sorpreso in battuta di caccia con il porto d'armi scaduto: denunciato

Stava svolgendo la sua battuta di caccia a Cermenate, nei pressi di via Europa, quando è stato fermato dai Carabinieri della stazione del paese per un controllo: così il pensionato è stato trovato col libretto del porto di fucile uso caccia scaduto e per questo denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi in luogo pubblico e omessa custodia delle armi.

La perquisizione del domicilio

Un successivo controllo presso l'abitazione del cacciatore ha permesso ai militari di appurare che alla lista della armi, legalmente detenute, ne mancavano due, di cui non sapeva giustificarne l’assenza, per questo i militari procedevano al ritiro cautelativo di tutte la armi.