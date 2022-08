Pioggia di telecamere nei parchi comunali

Pioggia di telecamere nei parchi pubblici di Olgiate Comasco, grazie ai contributi di Regione Lombardia.

Pioggia di telecamere

In attesa dell’installazione dei nuovi occhi elettronici già acquistati, per sorvegliare otto luoghi sensibili, il Comune incassa l’ottima notizia del contributo di più di 50.000 euro ottenuti dalla Regione. Serviranno per finanziare la videosorveglianza nei parchi comunali. Come sottolinea il sindaco Simone Moretti, “ora ci sono tutti i mezzi per una videosorveglianza che garantisca più sicurezza”.‍

Comuni premiati dalla Regione

Grazie all’approvazione dell’assestamento di bilancio 2022-2024, la Regione ha incrementato la dotazione finanziaria del bando rivolto all’istallazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree regionali protette, come fa sapere il sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba. “La dotazione finanziaria iniziale, pari a 3,5 milioni di euro, permetteva il finanziamento di 53 progetti - spiega Turba - con l’aumento della dotazione finanziaria di ulteriori 10 milioni di euro saranno finanziati ulteriori 205 progetti”. Gli Enti locali finanziati nella provincia di Como grazie allo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro:

- U.C Terre di Frontiera : 39.005,84 euro

- Fino Mornasco: 78457,71 euro

- Olgiate Comasco : 50.137,51 euro

- Lomazzo : 45.810,80 euro

- Lurate Caccivio : 57.828 euro

- Turate: 59.633,60 euro

- San Fermo della Battaglia: 75.459,04 euro

- Cermenate:30.792 ,80 euro

- Cabiate:49.873 ,60 euro

- Mozzate: 53728,80 euro

- Cadorago: 61.600 euro

- Villa Guardia: 69.579,04 euro

- Guanzate: 9.037,76 euro