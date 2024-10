Pool volley Alta Brianza: da quest'anno la sostiene anche Bcc Brianza e Laghi

Presentata la nuova stagione sportiva del Pool Volley Alta Brianza a Orsenigo: da quest’anno la sostiene anche Bcc Brianza e Laghi.

La serata si è svolta venerdì in palestra comunale alla presenza della dirigenza della società con il responsabile Fabio Citterio, dell’Amministrazione con il sindaco Maddalena Pinti e il consigliere allo Sport Fabio Chiavenna e, per la Bcc, del presidente Giovanni Pontiggia e del direttore generale Ernesto Mauri.

Proprio in presentazione è stato annunciato il nuovo sponsor: Bcc Brianza e Laghi che ha scelto di sostenere la società con un contributo triennale di 10mila euro all’anno. «Questa società ha un ruolo educativo, formativo e sociale importante - ha spiegato Pontiggia - Ed è una parte importante di Orsenigo: come banca del territorio, che ha nel suo statuto il fare comunità, abbiamo quindi accettato di buon grado la proposta fatta dal consigliere Chiavenna e da Citterio, a sostegno di una realtà che raduna tanti giovani nel segno dello sport». Prosegue dunque una nuova stagione sportiva per la Pool Volley, nata negli anni Ottanta e che tuttora raduna più di cento atleti e atlete di tutte le età. «Credendo nel progetto mi sono messo in campo per dare una mano: c'era una valenza storica da far andare avanti - aggiunge Chiavenna - Una realtà che ha ottenuto risultati lodevoli e che oggi raduna tanti atleti. Recentemente abbiamo incrementato la disponibilità oraria per garantire un percorso ottimale alla società. Il contributo della Bcc è stato molto apprezzato: un segno evidente di quanto credano in questo progetto».