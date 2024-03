Presidio davanti alla sede "Brt": driver in sciopero per avere più tutele

Braccia incrociate e presidio davanti alla sede di Lurate Caccivio per avere più tutele: 54 driver in sciopero.

Sciopero davanti alla sede della Brt

Dalle 7 di questa mattina, martedì 26 marzo, i 54 autisti a servizio del colosso della logistica sono in sciopero, supportati da Uil Trasporti. La richiesta dei lavoratori, non direttamente dipendenti di "Brt" ma di società esterne, i cosiddetti fornitori, hanno voluto far sentire la loro voce chiedendo più sicurezza all'interno del magazzino situato in via Cagnola.

Secondo il sindacato, infatti, la struttura è sottodimensionata per la quantità di pacchi gestiti giornalmente e questo va a peggiorare notevolmente la sicurezza dei lavoratori. "Lo sciopero riguarda anche la disciplina dei rapporti di lavoro e l'algoritmo che gestisce il numero di consegne - spiega Pasquale Cannone di Uil Trasporti - E' impensabile che gli autisti possano effettuare 112 o più consegne. Impensabile con un orario di lavoro standard e se a questo ci aggiungiamo i ritardi causati da un'organizzazione complessa del magazzino, perché sottodimensionato, il quadro dovrebbe essere ancora più chiaro".

Lo sciopero continua

Le Rsa e il sindacato hanno parlato questa mattina con i responsabili di Lurate Caccivio e, per le 15 di oggi, dovrebbero incontrare il capo area nella sede di Origgio. In caso l'incontro non dovesse dare i risultati sperati lo sciopero proseguirà anche nella giornata di giovedì e andrà avanti a oltranza.