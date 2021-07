La Protezione Civile dei Comuni del marianese e canturino si sono attivate per supportare i Comuni del Lago dopo le alluvioni che hanno devastato alcuni Comuni del Lago, in particolare Blevio, Cernobbio, Laglio, Brienno e Schignano.

Marianese e canturino: Protezione civile supporta i Comuni del Lago

Sul posto c'erano a Maslianico tre operatori della Protezione Civile di Mariano e 4 della Prealpi; mentre a Cernobbio si sono recati per 13 operati della Protezione civile di Cantù, Cabiate, Gesc e Vdl. A Maslianico le tute gialle sono state impegnate nella rimozione del pietrisco e del fango e nel lavaggio delle abitazioni; mentre a Cernobbio hanno effettuato un lavaggio della piazza del comune, in via Cavallotti e piazza Roma.