Rapina in farmacia: arrestato un 49enne a seguito dell’episodio di lunedì 27 ottobre ad Albavilla.

L’episodio è di lunedì pomeriggio

Armato di pistola, un 49enne italiano, residente in provincia di Como, era entrato nella farmacia “Grossi” con il volto parzialmente travisato da berretto e mascherina chirurgica e si era fatto consegnare dal titolare il denaro in cassa, circa 300 euro, e 100 euro dal portafoglio della vittima, prima di scappare in auto. Nell’ambito delle indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Como e della Stazione Carabinieri di Erba, sono state cquisite le immagini del sistema di videosorveglianza interna della farmacia e quelle del circuito comunale di lettura targhe, utili ai fini dei primissimi accertamenti.

Martedì sera, a conclusione dei mirati approfondimenti investigativi, i militari dell’Arma hanno individuato e rintracciato un 49enne residente in provincia di Como, ritenuto autore della rapina. L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato alla Casa Circondariale di Como. Per lui vale la presunzione di innocenza per i fatti penalmente rilevanti fino a sentenza definitiva.

L’arresto si inserisce nel contesto delle attività di contrasto ai reati predatori, che nei giorni scorsi avevano già portato ad altri due arresti per una rapina alle Poste di Tavernerio: in manette erano finiti due uomini di Monguzzo e Rogeno.