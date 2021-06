Rinforzi estivi per le forze dell'ordine. Salvini: "In Provincia di Como arriveranno almeno in dieci"

Rinforzi estivi per le forze dell'ordine di tutto il territorio nazionale, Como compresa.

Già nei giorni scorsi il sottosegretario canturino al Ministero dell'Interno Nicola Molteni aveva annunciato quattro nuovi agenti di Polizia in arrivo per la Questura di Como. Quindi il Ministero guidato da Luciana Lamorgese ha deciso di fare uno sforzo in più: dal 19 luglio al 5 settembre ci saranno a disposizione complessivamente altre 2300 unità di uomini e donne della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che andranno ad affiancare gli agenti in organico ordinario per il controllo del territorio.