Ritrovato cadavere nel Bova: è l’uomo scomparso da domenica ad Albavilla.

Recuperato dai Vigili del fuoco

Patrizio Savastano, di 67 anni, si era allontanato intorno alle 18 di domenica da via Porro. Intorno alle 15 di oggi, giovedì 11 settembre, è scattato l’allarme che ha portato nei boschi della Valle Bova i mezzi di soccorso che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto i Carabinieri di Erba, il Soccorso alpino Triangolo lariano, i Vigili del fuoco e il soccorso Speleo alpino fluviale. I vigili del fuoco intervenuti hanno recuperato il corpo dell’uomo, riverso nel torrente Bova e rinvenuto da due ragazzini che si trovavano nella zona e hanno allertato i soccorsi. Sul posto anche il sindaco di Erba, Mauro Caprani, e l’assessore Alessio Nava.

Tragico epilogo, dunque, per le ricerche del 67enne, che non faceva rientro al suo domicilio dalla scorsa domenica.