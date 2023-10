Sala giochi chiusa da più di un anno: la Polizia ritira la licenza

Dopo la sospensione per 5 giorni di una sala scommesse ad Alzate Brianza e di una sala giochi a Cantù, la Polizia di Stato di Como ha continuato nel controllo del territorio: il programma li ha portati a Olgiate Comasco dove un'altra sala giochi "LVT" risultava essere chiusa da più di un anno.

La revoca della licenza

Per questo motivo, ma anche per il fatto che devono essere effettuati dei lavori di ristrutturazione nel locale stesso e che pertanto non risponderà più ai requisiti originari, con la conseguente necessità di nuova istruttoria, è stata ritirata la licenza della sala giochi.