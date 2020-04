Sant’Anna, un ospedale “in tempo di guerra”: ecco come è cambiato

745 pazienti Covid-19 ricoverati dall’inizio dell’emergenza ad oggi, 413 posti letto destinati a tale patologia, di cui 46 in terapia intensiva, 301 pazienti tuttora ricoverati. Sono alcuni dei numeri che caratterizzano l’emergenza coronavirus all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

In sintesi, la riorganizzazione – al momento suddivisa in cinque fasi – è proceduta rispondendo alle necessità del sistema sanitario regionale e alle esigenze della città di Como e del territorio lariano.

“Abbiamo lavorato e lo stiamo facendo tuttora – scrive nella relazione il direttore generale Fabio Banfi – per affrontare l’emergenza al meglio delle nostre possibilità. Un ospedale – prosegue – dalla configurazione estremamente innovativa, vocato alla gestione per acuti, a fronte di un’emergenza infettivologica di questa portata è stato riorganizzato con la necessaria tempestività, sfruttando flessibilità e duttilità nell’utilizzo dei posti letto e del parco tecnologico”.

Ecco parte della relazione che spiega come Asst Lariana ha gestito e sta gestendo l’emergenza coronavirus.

Alla prima fase – tra la fine di febbraio e i primi di marzo – è corrisposto il potenziamento della linea del Pronto Soccorso e della Medicina d’urgenza, affiancata all’attività svolta dal reparto di Malattie Infettive, inserito fin dall’inizio dell’emergenza nella rete regionale per la gestione e il ricovero dei casi positivi. In questa fase i posti letto resi disponibili sono stati 74.

Nella seconda fase – tra il 10 e il 20 marzo – sono state riorganizzate le degenze chirurgiche 2 e 3, rendendo disponibili altri 104 posti letto per il ricovero di pazienti Covid-19. Tale riorganizzazione è seguita alla riduzione dell’offerta chirurgica come da indicazioni regionali. In particolare la degenza chirurgica 3 ha assunto le caratteristiche di una terapia sub-intensiva per l’utilizzo di ventilatori e tecnologie respiratorie ed è stata assegnata alla Pneumologia; la degenza chirurgica 2 è stata affidata al reparto di Malattie Infettive.

La terza fase – tra il 21 e il 24 marzo – è stata caratterizzata dalla necessità di dedicare, a causa di alcune difficoltà registratesi negli ospedali Valduce e Fatebenefratelli, 56 ulteriori posti letto, ricavati nella degenza medica 3. A tale periodo risale il trasferimento dei codici minori in autopresentazione al Pronto Soccorso del Sant’Anna al presidio di Cantù (trasferimento tuttora in vigore) per poter concentrare il personale medico ed infermieristico sui pazienti Covid-19 e sulle emergenze-urgenze con percorsi dedicati.

La quarta fase – tra il 25 marzo e il 13 aprile – ha visto lo spostamento a Cantù dei reparti di Geriatria e Medicina Interna, rendendo disponibili altri 49 posti letto al Sant’Anna e la chiusura della Psichiatria al Sant’Anna (i pazienti sono stati trasferiti a Cantù e Menaggio e il personale reimpiegato a Cantù). Nell’ex ambito riabilitativo sono stati, inoltre, ricavati altri 40 posti letto dove sono ricoverati quei pazienti tendenzialmente stabili sotto il profilo clinico, senza necessità di particolari supporti respiratori, non negativizzati e che richiedono un costante monitoraggio clinico-assistenziale. Per ogni evenienza in Pediatria sono stati dedicati 11 posti letto, 4 in Ostetricia e 2 in Terapia intensiva neonatale.