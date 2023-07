Schianto ad Asso: grave un motociclista.

Schianto ad Asso: grave un motociclista

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio 2023, ad Asso, sulla provinciale 46 che porta a Valbrona. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine intorno alle 17 un motociclista è rimasto ferito gravemente finendo sull'asfalto dopo uno scontro con un'automobile.

Sul posto è subito sopraggiunto l'elisoccorso di Como che ha portato il centauro, 59 anni, in codice rosso all'ospedale di Varese. Presenti anche un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e un'auto medica.