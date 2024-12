Scomparsa una 14enne: ricerche in corso

Ore di preoccupazione a Erba per la scomparsa di una quattordicenne. Jennifer Lombardi, residente in città, è stata vista l'ultima volta nel tardo pomeriggio del 27 dicembre. Da allora, di lei non c'è stata traccia.

Ricerche in corso: l'amica è stata trovata a Milano in zona Affori

La giovanissima, alta circa 1 metro e 55, capelli scuri e occhi scuri, si è allontanata da casa insieme a una amica nel tardo pomeriggio del 27 dicembre. A denunciare la sua scomparsa sono stati i famigliari e le ricerche sono tuttora in corso, a opera dei Carabinieri e coordinate con la Prefettura. La giovane avrebbe postato una foto sul suo profilo Instagram nel primo pomeriggio di ieri, successivamente il suo cellulare sarebbe stato spento. L'appello è stato lanciato dai genitori e da una cugina della 14enne anche tramite i social network affinché chiunque abbia visto la ragazza o sappia qualcosa contatti direttamente la famiglia, così da farla ritornare a casa il più presto possibile.

L'amica con cui la giovane si sarebbe allontanata da casa è stata ritrovata ieri pomeriggio a Milano, in zona Affori; Jennifer sarebbe invece stata vista in queste ore a Bovisa, secondo alcune segnalazioni. Chiunque possa avere informazioni utili a ritrovare la giovane è invitato a contattare i numeri 3467605407 o 339 2247672 oppure i Carabinieri componendo il 112.