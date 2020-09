Scomparso Emilio Russo: ricerche in corso a Lezzeno.

E’ uscito a fare una passeggiata ieri pomeriggio, 15 settembre 2020, e non è più rientrato. A dare l’allarme sono stati i parenti nel non vederlo ritornare con il fare della sera. Da quel momento sono attive le ricerche nei boschi di Lezzeno con un presidio fisso del Vigili del Fuoco.

Per il momento però Emilio Russo, 70enne olgiatese, ma volto notissimo della politica comasca, non si trova. Russo, docente di Storia e Filosofia, è coordinatore provinciale di Articolo Uno. E’ stato Consigliere regionale della Lombardia per un decennio e Assessore al Comune di Como. Ultimo segretario provinciale del PCI e primo segretario del PDS. E’ stato a lungo presente negli organismi dirigenti lombardi di PDS, DS e PD, partito da cui è uscito nel corso del 2016.