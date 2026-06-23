Scontro tra moto, il 20enne non ce l’ha fatta

Tragedia a Lasnigo, anche il 20enne a bordo della sua Kawasaki non ce l’ha fatta ed è deceduto. Era ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza.

Deceduto anche il giovane classe 2005

Una vera e propria tragedia, che non ha lasciato scampo a nessuno dei due motociclisti coinvolti. L’incidente avvenuto domenica sera a Lasnigo si conclude con il più amaro degli epiloghi: dopo la scomparsa di David Palacios Bravo, 40enne originario dell’Ecuador e residente a Como, è deceduto anche il giovane di 20 anni residente a Osio Sotto, nella bergamasca. Il classe 2005 era alla guida della sua Kawasaki, mentre il 40enne transitava sulla Provinciale in direzione opposta in sella alla sua Vespa.

Indagini in corso

L’impatto è stato tremendo. Le cause sono ancora da chiarire: pare per una pietra che si è staccata dalla parete ed è finita sulla carreggiata. Fatto sta che i soccorsi hanno provveduto a portare il 40enne a Erba e il 20enne in elisoccorso al San Gerardo. L’ecuadoriano è deceduto nella giornata di lunedì 22 giugno e poche ore dopo anche il giovane ha dovuto arrendersi. Era ricoverato in prognosi riservata al nosocomio monzese. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica.