Si celebra il 25 Aprile tra Erba, Eupilio e Pusiano

Erba, Eupilio e Pusiano celebrano il 25 aprile con una cerimonia chiusa al pubblico per motivi di sicurezza anti contagio.

25 aprile tra Erba, Eupilio e Pusiano

“Tornare alla memoria per ricordare il sacrificio di uomini e donne che sono morti allora per assicurarci i diritti democratici dei quali oggi godiamo”. Questo il messaggio delle tre Amministrazioni comunali che hanno organizzato una cerimonia ristretta per il 76° Anniversario della Liberazione.

L’appuntamento è quindi per domenica 25 Aprile con il seguente programma.

Alle 10.30 a Eupilio, per la deposizione della corona d’alloro al Monumento alla Resistenza presso piazza Freyrie. Allo stesso orario a Pusiano, per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza a lago.

Infine alle 11, a Erba, la deposizione delle corone d’alloro al Monumento alla Resistenza presso la Scuola Media Statale “G. Puecher” e al cippo Puecher presso il cimitero maggiore.

Alle 11.30 a Erba, presso la chiesa Prepositurale Santa Maria Nascente, la messa.

“Per escludere qualsiasi forma di assembramento della popolazione, alla cerimonia di deposizione delle corone, nei

singoli comuni, è consentita la sola presenza dei rappresentanti delle amministrazioni comunali. Pur nella distanza saremo vicini per ricordare l’importante ricorrenza”, spiegano le amministrazioni.