Si ribalta con l'auto a Montano Lucino: ferita una 23enne

Attimi di grande paura intorno a mezzanotte e mezza tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre 2022. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute, una ragazza di 23 anni ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Roma a Montano Lucino. Ad un certo punto la vettura, una Fiat 500 di colore rosso, si è quindi ribaltata finendo la sua corsa sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede di via Valleggio a Como e un'ambulanza della Cri di Como. Dopo essere stata messa in sicurezza, la giovane è stata affidata alle cure del 118 che l'ha trasportata in codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.