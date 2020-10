Sindaco positivo a Capiago: “Sono ricoverato al Sant’Anna sotto ossigeno”

Un post su Facebook, scritto dall’ospedale Sant’Anna. Così il sindaco di Capiago Intimiano, Emanuele Cappelletti, 45 anni, ha annunciato di essere positivo al Covid-19.

Di seguito riportiamo le sue parole.

“Cari amici,

come sapete cerco sempre di metterci impegno e passione, e difficilmente mi “tiro indietro”.

Anche nei momenti più difficili, non ho mai smesso di ricevere, adoperarmi e lavorare per la nostra comunità.

A seguito di una settimana in cui mi sono alternato a prestare assistenza ad un mio piccolo famigliare in “isolamento fiduciale scolastico”, negli scorsi giorni ho iniziato ad avvertire dei sintomi.

Da tale momento non son più uscito di casa ed ho prenotato un tampone.

Siccome nella mattina di ieri mi è comparsa febbre altissima, il mio medico ha disposto il ricovero in pronto soccorso, dove mi hanno fatto tampone, lastra ed una serie di accertamenti.

In nottata il duro responso: sono positivo al Covid con una polmonite bilaterale da coronavirus in atto. Ora mi trovo ricoverato al S.Anna sotto ossigeno.

Anche dall’Ospedale, grazie allo smartphone, continuerò ad essere presente e lavorare per la nostra collettività.

Voglio altresì volgere al personale sanitario un profondo ringraziamento, la situazione è a dir poco “esplosiva”: non ci sono più posti letto, siamo tutti stipati sulle brandine (per chi ha la fortuna di averla), ci sono malati anche nei corridoi. Nonostante tutto questo, lavorano sempre col sorriso, con professionalità e gentilezza.

Spero che questa mia condivisione possa servire a far crescere l’attenzione sulla problematica, scardinando sciocchi negazionismi e comportamenti superficiali.

Ci sentiamo presto, un abbraccio dal Vostro Sindaco”.