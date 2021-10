Spedizioni del Cai in Perù, la passione per la montagna e la mano tesa ai bimbi del Marcelino Pan y Vino

Olgiate Comasco

Sabato sera, al Medioevo, evento di solidarietà: prenotazioni aperte.

Spedizioni del Cai in Perù in primo piano sabato 9 ottobre nel salone del Medioevo a Olgiate Comasco, con uno scopo solidale.

Spedizioni in Perù: evento di solidarietà

L'idea di Ivano Gabaglio, socio del Cai di Olgiate Comasco, ex assessore, guarda lontano: al Perù, già meta di spedizioni che, insieme ad amici del Cai, l'hanno visto protagonista di impegnative scalate (2013/2018). Proprio le immagini di tali imprese saranno al centro della proiezione prevista per sabato sera 9 ottobre, a partire dalle 19. Ma l'iniziativa guarda lontano anche perché intende consolidare il "ponte" di amicizia con l'associazione Marcelino Pan y Vino, operativa proprio in Perù aiutando bimbi, ragazzi e famiglie in condizioni di povertà e difficoltà. La serata di sabato, infatti, sarà strutturata con la proiezione e l'apericena (a cura della Pro loco): sarà l'occasione per devolvere il ricavato al Marcelino Pan y Vino.

Prenotazioni aperte, già una settantina di iscritti

Per partecipare (quota di adesione 15 euro) è necessario prenotarsi, inoltre serve essere muniti di green pass. Chi volesse aggiungersi alla settantina di persone che già hanno aderito, può contattare Ivano Gabaglio al 349-8312041. "Si tratta di un evento di solidarietà, organizzato col patrocinio del Comune, del Cai e della Pro loco, che gestirà la parte dell'apericena - spiega Gabaglio - Abbiamo pensato di proporre questa iniziativa per aiutare ancora Marcelino Pan y Vino, con cui sono in contatto: in Perù è un periodo complicato, a causa del Covid e di un sacco di altre questioni. Sabato sera faremo una prima ora di proiezione delle nostre spedizioni in Perù, poi ci sarà l'apericena e, successivamente, la seconda parte della proiezione".