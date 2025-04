Tenaglia in mano rapina il supermercato

Mercoledì, l'ultimo cliente dell'iN's di via Diaz a Cadorago è stato un rapinatore solitario. Armato di tenaglia ha minacciato il cassiere e si è fatto consegnare l'incasso, tra i 400 e i 500 euro.

La rapina

Un bottino non particolarmente ingente, ma lo spavento è stato decisamente tanto. Il rapinatore, con il volto coperto da un cappuccio per oscurare il viso e non farsi riconoscere, è entrato in azione attorno alle 20, poco prima che venisse abbassata la saracinesca per la chiusura serale. Avrebbe pronunciato poche parole, del resto il suo intento era più che evidente. Ha minacciato il dipendente tenendo fra le mani quella che è sembrata una tenaglia. Il cassiere non ha potuto far altro che assecondare le richieste del rapinatore.

La fuga

Una volta presi i soldi contenuti nella cassa, il malintenzionato si è dato alla fuga, a piedi. Non è escluso che nel piazzale esterna avesse un mezzo con cui è scappato. Non è ben chiaro neppure verso quale direzione sia scappato. Il supermercato si trova sulla provinciale, pertanto è facile fuggire e far perdere le proprie tracce. Proprio com'è successo al rapinatore, al quale sono bastati pochi minuti per dileguarsi. I carabinieri di Lomazzo hanno subito raggiunto il supermercato per cercare elementi e raccogliere testimonianze che possano essere utili alle indagini. Al momento non è stata esclusa alcuna pista. Al vaglio dei militari ci sono anche le immagini di videosorveglianza. I fotogrammi potrebbero fare chiarezza su quello che è successo qualche giorno fa al supermercato, situato a pochi passi dal centro di Cadorago e da Lomazzo. Dalle immagini, infatti, potrebbero emergere elementi che potrebbero indirizzare le indagini in una direzione piuttosto che in un'altra.