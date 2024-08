Tentata truffa dell'abbraccio a Bregnano: l'anziana non ci casca

Segnalato un episodio di tentata truffa dell'abbraccio a Bregnano. E' successo ieri mattina, venerdì 30 agosto 2024, intorno alle 9.

Tentata truffa dell'abbraccio a Bregnano

La vittima, una donna anziana, si trovava in via Garibaldi, all'altezza del salone Bosello, quando è stata avvicinata con una scusa da una persona straniera, descritta con vestiti bianchi e un marcato accento spagnolo. Dopo il primo approccio, la persona ha cercando di toccare le braccia della donna e abbracciarla: un modo questo per cercare di derubarla, come già avvenuto in altre occasioni. La pensionata è però riuscita a divincolarsi e a non cascare nell'inganno. Allertati anche i Carabinieri che sono intervenuti sul posto.