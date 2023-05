The Beatles narrati da Marco Tamborini per l'Università degli adulti di Olgiate Comasco, con l'accompagnamento musicale dei The Beetools.

The Beatles forever, spettacolo da tutto esaurito in auditorium

"The Beatles forever... Storie e musiche dei Fab four" è lo spettacolo proposto nel pomeriggio odierno, martedì 30 maggio, per la conclusione in grande stile dell'annata accademica dell'Università degli adulti. E la narrazione di Marco Tamborini, ex docente universitario di storia medievale alla Statale di Milano, ha catturato l'attenzione del pubblico: posti esauriti nell'auditorium comunale del centro congressi Medioevo.

Un tuffo negli anni Sessanta

Il racconto di Tamborini ha attraversato le stagioni del successo planetario della band di Liverpool, alternando narrazione, documentazione fotografica, video e hit beatlesiane eseguite dal duo The Beetools. Applausi scroscianti nell'affollata sala comunale.

Annata accademica eccezionale

Lo speciale appuntamento ha messo la ciliegina sulla torta di un'annata accademica eccezionale. Presieduta da Maria Rita Livio, ex sindaco di Olgiate Comasco, l'Università degli adulti ha raggiunto la quota record di 485 iscritti. Aggregati e coinvolti corsisti dal territorio olgiatese e anche dalla vicina Svizzera, confermando l'alto profilo dei docenti e degli argomenti scelti.