Oggi, mercoledì 8 marzo 2023, un tir è rimasto incastrato in via Selvamara a Ronago nell'affrontare un tornate: necessario l'intervento dei Vigili del fuoco on l'autogru.

Tir si incastra sul tornante: Vigili del fuoco lo liberano con l'autogru

Nella giornata odierna, intorno alle 9.30, un autoarticolato è rimasto incastrato in via Selvamara a Ronago affrontando il tornante all'altezza di via Vignaccia. La viabilità è rimasta bloccata fino alle 11 mandando in tilt il traffico della zona.

Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del fuoco di Como che, con l'ausilio dell'autogru, è riuscita a rimettere in carreggiata il bilico e ripristinare così la normale viabilità.

Il luogo dell'accaduto