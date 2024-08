Tragedia nel lago: un uomo si tuffa e non riemerge, muore un 68enne

Tragedia nel lago nella tarda mattinata di oggi, domenica 4 agosto, a Valbrona. Un uomo si è tuffato e non è più riemerso: è morto in ospedale.

I soccorsi sono stati allertati dai bagnanti

Tutto è successo intorno alle 11. I Vigili del fuoco della squadra nautica, su segnalazione di alcuni bagnanti, sono intervenuti a Valbrona per una persona finita sott'acqua. L'uomo, 68 anni, è stato recuperato a circa tre metri di profondità, issato a bordo e subito sono state praticate le prime manovre di soccorso in loco. Immediatamente è cominciato il massaggio cardiaco ed è stato adoperato il defibrillatore in dotazione.

A coadiuvare i soccorsi è stato allertato l'elicottero dei Vigili del fuoco Drago. Oltre ai Vigili del fuoco da Valmadrera, sono intervenuti i soccorsi: la Centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto il personale della Croce Rossa di Lecco su una ambulanza. Non solo ma sono state dirottate in posto anche la idro ambulanza con la squadra Opsa e l'eliambulanza.

L'uomo, un 68enne di origini sudamericane, residente a Pregnana Milanese in provincia di Milano, è stato quindi affidato alle cure dei sanitari e trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco dove i medici, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.