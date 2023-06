Traversata del Lago di Como, camminata sul Sentee di sort e festa in Riva a Cernobbio: di tutto e di più insieme alla nuova sfida sportiva e solidale di "Un euro al metro" di Olgiate Comasco.

Traversata del Lago di Como: domenica 2 luglio festa e sorprese da gustare

Alberto Ghielmetti, Michele Bottinelli e Alessandro Lucca (anima social del progetto) non hanno lasciato nulla al caso: il nuovo progetto di "Un euro al metro" aiuta Casa di Paolo e Pera, struttura di Olgiate Comasco che accoglie minori con disabilità e ha necessità di essere ampliata per risolvere il problema della lista d'attesa. Quella di domenica 2 luglio, a Cernobbio, sarà una festa in grande stile. Già dalle 10 il primo appuntamento: Cai Olgiate Comasco e Dialogo Club Bric's invitano a partecipare alla camminata da Cernobbio a Rovenna, per poi camminare sul Sentee di sort fino a Urio. Proprio a Urio avverrà l'incontro con i nuotatori Ghielmetti e Bottinelli, che usciranno dall'acqua per un saluto ai camminatori. La camminata è di circa 16 chilometri, tra andata e ritorno: per chi preferisse, è prevista la possibilità di rientrare a Cernobbio in battello. Dalle 12, quando i due nuotatori avvieranno la traversata, a disposizione il servizio cucina: arrosticini e altre prelibatezze da gustare. Nel pomeriggio intrattenimento per i più piccoli, inoltre esposizione di veicoli storici e musica.

L'invito a partecipare

L'iscrizione alla camminata prevede una quota di 5 euro: l'intero ricavato andrà a favore dell'ampliamento di Casa di Paolo e Piera. Così pure per quanto riguarda il servizio cucina. In Riva a Cernobbio ci saranno anche i braccialetti di "Un euro al metro", disponibili su offerta minima di 2 euro l'uno. Coinvolte parecchie associazioni, in primis La Lanterna, che ha gestito magistralmente la parte burocratica e organizzativa dell'evento. Per gli amici disabili dell'associazione L'Alveare e della cooperativa Sociolario, il progetto "Un euro al metro" garantirà il volo panoramico sopra il Lago di Como su idrovolante (in data ancora da definire). Dai protagonisti della traversata del Lago di Como l'invito a partecipare e a rendere ancor più significativo il sostegno a Casa di Paolo e Piera.

La sfida: circa 15 chilometri a nuoto

E veniamo alla traversata del Lago di Como: circa 15 chilometri di bracciate, da Cernobbio a Carate Urio, per poi attraversare il Lario sino a Torno, raggiungendo Blevio e riapprodando a Cernobbio per il gran finale della festa. Arrivo previsto dei nuotatori tra le 17.30 e le 18. Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli si sono preparati alla sfida nuotando in piscina a Olgiate Comasco e nelle acque del Lago di Lugano, accumulando più di 400 chilometri di allenamento in vasca e in acque libere.