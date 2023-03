Settimana movimentata quella appena passata per la Compagnia dei Carabinieri di Cantù. Le operazioni delle stazioni dei militari hanno portato a 3 arresti, una denuncia in stato di libertà, allo smantellamento di 4 bivacchi della droga, al soccorso di una persona e al controllo di 470 veicoli e 590 persone. Tra i casi più particolari lo sventato suicidio di Mozzate e le minacce a mano armata ricevuto da una datrice di lavoro nel giorno della Festa della donna.

Tre arresti, una denuncia e quattro bivacchi smantellati: tutte le operazioni dei Carabinieri di Cantù

La prima operazione di arresto è stata attuata dai Carabinieri di Cantù che, in seguito a numerose ricerche, sono riusciti a rintracciare un 45enne, poiché nonostante stesse scontando la propria

pena in regime di misura alternativa per una serie di reati tra cui la resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere, violava più volte le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Il secondo arresto è opera dei Carabinieri di Cermenate che hanno rintracciato una donna classe '69 anche lei scontava la sua pena in regime in regime di misura alternativa per una serie di reati tra cui furto e oltraggio a pubblico ufficiale, e violava più volte le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri di Mozzate hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne pregiudicato, poiché nonostante si trovasse agli arresti domiciliari dal dicembre 2022, violava più volte le disposizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria in materia di divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti della ex compagna.

Infine, i militari della stazione di Appiano Gentile, nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona boschiva, effettuavano dei controlli nel "Parco pineta - Localita' Ferre'” impiegando 7 militari, in auto e a piedi. Venivano smantellati quattro bivacchi, rinvenendo capi di abbigliamento, griglie, carbonella, generi alimentari e batterie per auto.