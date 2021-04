Tris di incidenti SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Tris di incidenti

Impatto a Olgiate Comasco, intorno alle 21.10, sulla SS342. A scontrarsi sono stati un’auto e una moto. Soccorsi un giovane di 28 anni e due donne di 39 e 42 anni. Sul posto la Sos di Olgiate. Non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale. Qualche minuto dopo, alle 21.26, allarme in codice rosso a Lurago d’Erba, in via Roma. Altro scontro tra auto e moto con tre feriti. In ospedale, in codice giallo, un 17enne, un 18enne e un 28enne. Un’ora dopo, a Montorfano, in via Cantù, un’auto è invece finita contro un ostacolo. Sul posto la Cri di Cantù e l’automedica che hanno soccorso e portato all’ospedale in codice giallo, un giovane di 22 anni. Per tutti e tre gli incidenti, saranno i Carabinieri a dover ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Da segnalare anche un malore a Olgiate, per una donna di 42 anni e un intervento a Cadorago, sempre per una donna di 42 anni.