Truffatori smascherati da un’anziana: l’appello del Controllo del vicinato

Due truffatori smascherati da un’anziana di Olgiate Comasco, l’appello del Controllo del vicinato.

Tentano la truffa ma il colpo non riesce, l’allerta del Cdv

Una coppia di sconosciuti ha tentato di raggirare una cittadina residente in via Segantini. È successo giovedì mattina, quando un sedicente tecnico dell’acquedotto si è presentato con la scusa di controllare il contatore. Viste le resistenze dell’anziana, che non ha abboccato al tranello, un complice vestito con una divisa simile a quelle degli agenti di Polizia locale ha insistito nella richiesta di poter accedere all’abitazione per controllare un problema alla rete del gas. Dopo l’ennesima tentata truffa, tempestivamente le sentinelle del Controllo del vicinato hanno messo in allerta i residenti.

Episodio segnalato alla Polizia locale

A quel punto la donna ha risposto reiterando il suo no, vanificando il tentativo di truffa. Di più: ha telefonato alla Polizia locale, raccontando al comandante ciò che era accaduto. Proprio la Polizia locale è intervenuta con una pattuglia in via Segantini, ma i due sconosciuti si erano già allontanati.

L’allerta del Controllo del vicinato

Tam tam del Controllo del vicinato, pronto a veicolare il tentato raggiro, mettendo sull’attenti i cittadini. Fondamentale ricordare l’importanza di segnalare tempestivamente al 112 ogni episodio o movimento sospetto. E come sempre l’invito ad aderire a uno dei gruppi del Cdv dislocati su tutto il territorio comunale olgiatese.