Incastrato e ferito il 78enne alla guida del veicolo.

Urta un'auto parcheggiata, poi si ribalta: incidente ad Asso.

Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 30 aprile 2022, ad Asso. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto condotta da un 78enne in via Circonvallazione ha urtato un veicolo parcheggiato, quindi si è ribaltata andando a coinvolgere un motociclista di 23 anni.

Sul posto sono intervenuti, intorno alle 15, i Vigili del Fuoco dalle sedi di Como e Erba, due ambulanze della Cri di Asso e della Sos di Canzo, l'elisoccorso e un'auto medica. I Vigili del Fuoco hanno estratto dall'auto il 78enne che era rimasto incastrato nel veicolo e lo hanno affidato alle cure del 118 che è stato trasferito in ospedale a Gravedona dall'elisoccorso in codice giallo. Il giovane motociclista invece è stato portato in codice verde per accertamenti all'ospedale di Erba.