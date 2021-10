soccorsi

Valbrona, malore per una donna di 68 anni: soccorsi in via Milano. E' successo oggi, domenica 17 ottobre 2021.

L'episodio è avvenuto pochi minuti dopo le 13, in via Milano: una donna di 68 anni avrebbe accusato un improvviso malore. Sul posto si sono immediatamente portati i soccorritori della Croce Rossa di Asso, allertati in codice rosso, quello della massima urgenza: le condizioni della donna sembravano infatti molto gravi.

Fortunatamente le condizioni di salute della 68enne si sarebbero rivelate meno gravi del previsto: la donna è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.