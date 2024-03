Velocità folle sula strada che porta all'Inter: in arrivo un semaforo fisso sul rosso

Semaforo sempre rosso sulla strada verso il quartier generale dell’Inter ad Appiano Gentile: l’Amministrazione tenta il tutto per tutto contro le automobili lanciate a folle velocità

Limiti non rispettati

Il problema del mancato rispetto dei limiti è un dato di fatto e si trascina ormai da anni. Tra qualche mese, però, potrebbe essere solo un lontano ricordo grazie al posizionamento di un impianto semaforico in grado di contrastare, annullare o, comunque, limitare l’inciviltà dilagante di chi non rispetta il Codice della strada. Banalmente, chi supera il limite di velocità, ovvero 50 chilometri orari. "Qualche mese fa abbiamo realizzato un attraversamento pedonale segnalato anche con pannelli luminosi, in prossimità di via Cascina Longa - esordisce il vicesindaco Luigi Caldi - Con l’intervento è stato posizionato un palo su cui verrà messa la lanterna". Investimento di circa 18.000 euro inserito in bilancio con un’apposita variazione durante il Consiglio comunale di mercoledì. "Il funzionamento sarà molto semplice - prosegue Caldi - Il semaforo rimarrà attivo e fisso sul rosso: il via libera scatterà solamente quando la vettura scenderà sotto il limite consentito oppure nel caso stia procedendo a bassa velocità. Credo sia il modo migliore per risolvere la problematica".

Sicurezza per i pedoni

Diverse, nel corso degli anni, le segnalazioni. "Lungo viale dello Sport passeggiano molte persone e la strada sta diventando sempre più trafficata: viene usata per raggiungere l’Inter, il golf e il centro sportivo della Somigliana. Con la crescita della società ci sono sempre più persone che si muovono in quella zona ed è doveroso garantire sicurezza". Scartata a propri l’ipotesi dossi. "Personalmente, sono contrario e non volevo si andasse a creare la stessa situazione di via Varese. I dissuasori non sono risolutivi e se ne avremo bisogno utilizzeremo solo quelli provvisori. La tempistica sarà molto breve perché abbiamo già in mano alcuni preventivi per l’installazione del semaforo: quando è stato sistemato il passaggio pedonale abbiamo già effettuato la predisposizione dell’impianto. Conto che tutto possa essere pronto per la primavera".