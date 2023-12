Brindisi con i nuovi residenti: festa di Natale in Municipio

Brindisi con i nuovi residenti, il Natale si festeggia in Municipio.

Momento conviviale in Sala consiliare

Sabato 23 dicembre, in occasione delle imminenti festività natalizie, il sindaco Fabio Chindamo ha invitato tutte le nuove famiglie di Bulgarograsso per un brindisi in Sala consiliare. Presenti una decina di famiglie che hanno potuto così conoscersi meglio. Insomma, l'invito del primo cittadino è quello di tessere relazioni positive e di scambio tra i residenti. Per l'occasione a tutti loro è stata donata una copia del calendario comunale che, quest'anno, ritrae i gruppi delle varie associazioni del paese. Durante l'evento era presente anche il vicesindaco Pierino Clerici e il consigliere alle Politiche giovanili Marco Peraldini.

Presentazione del giornalino comunale

Nel corso dell'incontro è stato anche presentato "Ul Brudatt", ovvero il giornalino comunale che, con l'insediamento della nuova Amministrazione è stato ripensato con una nuova veste a curarlo i membri della Consulta giovanile, guidati proprio da Peraldini.

In dono due bodycam

La festa di Natale in municipio è stata anche l'occasione per donare, da parte dell'Amministrazione comunale, due bodycam all'Associazione Nazionale Carabinieri. Recentemente, infatti, è stata rinnovata la convenzione tra il Comune e il sodalizio con sede ad Appiano Gentile. La nuova dotazione servirà a rendere più sicuri i servizi svolti proprio dall'associazione. L'appuntamento di sabato, alla sua prima edizione con la presenza di tutti i membri del Consiglio comunale, minoranza compresa,, verrà rinnovato anche il prossimo anno. Insomma, è destinato a diventare una vera e propria tradizione.