Acinque si riposiziona e si schiera a fianco dei territori protagonisti del progresso

Con l’aggiornamento del Piano Industriale, Acinque vuole affermare in maniera ancor più determinata la propria ambizione: assegnare alle province in cui opera un ruolo proattivo e protagonista.

Il contesto

Nell’attuale contesto, sempre più sfidante e complesso, le province stanno vivendo una rinascita: rappresentano luoghi in cui si sviluppa un nuovo modello di vita sostenibile, riaffermando la propria identità e ponendosi come esempio per il futuro.

Attraverso il nuovo posizionamento sviluppato con Dentsu Creative e grazie anche al nuovo Piano Industriale, il Gruppo Acinque ha dichiarato che vuole rafforzare il proprio ruolo qualificandosi come un attore in grado di contribuire realmente al progresso dei territori in cui opera, prendendosene cura, valorizzandone le peculiarità e favorendone la crescita. Acinque racconta di una territorialità che incontra l’innovazione, puntando sulla transizione energetica e sull’economia circolare, riducendo le emissioni e valorizzando gli scarti come nuove risorse, a beneficio di tutti.

Acinque al fianco delle comunità locali

Il progresso di questi luoghi non può prescindere dal preservarne l’identità. In tal senso, Acinque intende fungere da volano di un processo che assegna centralità alle comunità locali ai fini di una migliore vivibilità e funzionalità dei centri urbani. L’impegno è quello di creare valore condiviso nel rispetto del Pianeta e delle persone.

Il nuovo posizionamento fa evolvere i valori identitari di Acinque, valorizzandone al tempo stesso il significato più profondo: la vicinanza alle persone e la conoscenza dei territori, l’impegno nel garantire i servizi essenziali, l’assunzione di responsabilità per garantire alle comunità un progresso sostenibile a 360 gradi.

L'obiettivo

Acinque vuole contribuire, da protagonista, alla transizione energetica, mettendo a disposizione le competenze e gli strumenti necessari per supportare la trasformazione sostenibile, al centro delle aspettative di tutti portatori di interessi, del mondo dell’impresa, delle professioni, delle famiglie, dei cittadini.