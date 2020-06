Mercato di Erba, gli esercenti scioperano: “Impossibile lavorare così” FOTO

E’ scontro tra gli ambulanti del mercato e il Comune di Erba. Oggi, giovedì 4 giugno 2020, le bancarelle sono presenti ma hanno deciso di non aprire.

Mercato di Erba, gli esercenti scioperano

C’erano già stati dei problemi la scorsa settimana. Il Comune di Erba infatti per dare la possibilità a tutti gli ambulanti di lavorare malgrado gli spazi ristretti della zona dove si tiene tradizionalmente il mercato aveva proposto la suddivisione in due round delle bancarelle non alimentari: si sarebbero dovute presentare a settimane alterne. Richiesta accettata dagli ambulanti. La scorsa settimana però ci sono stati dei problemi organizzativi e si sono creati degli assembramenti. Così questa settimana sono state cambiate all’ultimo momento le postazioni per l’installazione delle bancarelle per dare più spazio ancora tra i venditori.

Non l’hanno presa bene gli ambulanti che espongono questa mattina, tanto che hanno deciso di scioperare. “Impossibile lavorare in questo modo” avrebbero detto, decidendo di lasciare i propri mezzi parcheggiati ma di non aprire al pubblico per la vendita. A quel punto gli esercenti hanno deciso di recarsi in Comune per parlare con il sindaco di Erba, Veronica Airoldi, che si è detta disponibile al confronto per trovare una soluzione.

