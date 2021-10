Più di 800mila euro per il rilancio di Lariofiere

Erba

La Regione spinge per il rilancio dei quartieri fieristici per il dopo-pandemia. E Lariofiere è pronta

Regione Lombardia approva contributi per quasi 3 milioni di euro per il rilancio dei quartieri fieristici lombardi. Di questo, oltre 800mila sono per Lariofiere.

Lariofiere, oltre 800mila euro dalla Regione per il rilancio

E’ l’esito del Bando finalizzato a recuperare le perdite subite nel corso dell’emergenza sanitaria e a rilanciare in maniera strutturale il modello di business dei quartieri fieristici, mediante la differenziazione delle attività, l’ampliamento della gamma dei servizi offerti e la collaborazione con gli altri quartieri fieristici lombardi.

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha dichiarato:“lo strumento messo in campo a sostegno dei quartieri fieristici ci consente di lanciare nel futuro le fiere. I dati in nostro possesso, riferiti agli eventi fieristici degli ultimi mesi, sono assolutamente positivi”.

Il Presidente Dadati: "Supereremo crisi di liquidità"

Lariofiere ha ottenuto un’assegnazione finanziaria di 874.797,13 euro corredata da un progetto di rilancio del quartiere. Grande è la soddisfazione del Presidente Fabio Dadati: