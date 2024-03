Da oggi in edicola con il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate lo zucchino tondo di Nizza

Riparte l'iniziativa green dei nostri settimanali e del gruppo Netweek: ecco per voi in regalo una bustina di semi e alcuni consigli utili per realizzare il vostro orto domestico. E quest’anno “Facciamo un orto molto originale”: per sei settimane troverete con il nostro giornale i semi di un ortaggio e successivamente passeremo a quattro fiori.

Da oggi in edicola con il Giornale di Cantù, Erba e Olgiate

Ripartiamo quindi con una originale variante di una grande classico dell’orto e della tavola: ecco a voi lo zucchino tondo chiaro di Nizza. Che siate alla prima esperienza o esperti, non perdetevi d’animo se incontrerete qualche difficoltà, con i nostri semi potrete fare più tentativi e poter migliorare le vostre coltivazioni. Comunque, come sempre, vi accompagneremo passo passo con alcuni suggerimenti. Quindi, andate in edicola e con il Giornale di Cantù, Erba o Olgiate troverete i semi che ci vengono forniti da Franchi Sementi e grazie al sostegno di Novatex Italia.

Questa pianta è ben cespugliata e produce frutti tondi, di media grossezza con polpa biancastra e buccia molto fine. Quindi è adatta sia per la coltivazione in campo che in vaso. Buona anche la produzione di fiori. Si tratta di una varietà precoce, quindi può essere seminata già da gennaio fino ad agosto, con la raccolta che invece andrà da maggio a novembre.

Uno dei prodotti più salutari del nostro orto

La zucchina è uno dei prodotti dell’orto più salutari che possiamo scegliere di mangiare. Lo zucchino tondo chiaro di Nizza ha tutte le proprietà nutrizionali delle altre varietà e in cucina può essere utilizzato sia nelle preparazioni dove si utilizza maggiormente la polpa, sia ripieno. Qualunque sia la varietà di zucchine che decidiamo di mangiare, dal loro consumo possiamo infatti ricavare molteplici benefici per il nostro organismo.

Le zucchine sono inserite in molte diete per il loro apporto calorico ridotto, in particolare apportano solo 15 kcal per 100 g di prodotto, e per l’elevata digeribilità, che rendono questo ortaggio l’alleato ideale per le diete ipocaloriche e per chi vuole mantenersi leggero. Non a caso, proprio grazie alla loro leggerezza, le zucchine sono particolarmente adatte all’alimentazione dei neonati, rientrando tra i primissimi alimenti che vengono introdotti durante lo svezzamento.

Le zucchine presentano, inoltre, un elevato contenuto di vitamine e minerali. Sono un’ottima fonte di Vitamina C, utile per il corretto funzionamento del sistema immunitario; Potassio, utile per la corretta contrazione muscolare e per regolare la ritenzione di liquidi, oltre che Vitamina B e A, Fosforo, Calcio e Magnesio.