Appiano, prima seduta del nuovo Consiglio comunale. Rusconi: "Non seguiremo i social, comunicazioni solo sui canali ufficiali"

Si è tenuto questa mattina, sabato 25 giugno 2022, a distanza di 15 giorni dalle elezioni, il Consiglio comunale d'insediamento del nuovo sindaco Fabrizio Rusconi e della sua Giunta.

L'Esecutivo che guiderà Appiano Gentile per i prossimi 5 anni si è presentato alla comunità. Confermato il ruolo di Luigi Caldi, 76 anni: vicesindaco con delega ai Lavori pubblici. Sono, però, gli assessori a portare una ventata di freschezza, forti anche della loro età. Davide Belluschi, 30 anni, si occuperà di Sport, Turismo, Politiche giovanili e Comunicazione; Sara Panada, 33 anni, di Politiche per le famiglie, Asilo nido, Commercio e Agricoltura; Angela Rimoldi, 39 anni, di Pari opportunità, Rapporti con le associazioni e il volontariato e Manifestazioni comunali. Il sindaco Rusconi invece ha tenuto a sé le deleghe a Bilancio e Personale.

"Il prossimo incarico sarà quello di formare le Commissioni consiliari che sono aperte a tutti e ognuno potrà portare il proprio contributo, i suggerimenti, le lamentele e quello che ritiene opportuno per il bene del paese - ha spiegato il sindaco Rusconi - Ci tengo a fare una precisazione. Questa amministrazione come la precedente non prenderà mai in considerazione suggerimenti o lamentele che arrivano dai social, non è compito di un'amministrazione seguire i social network. Creeremo dei canali ufficiali per canalizzare tutte le indicazioni dei cittadini".

"Ringrazio il sindaco precedente che si è speso in questi cinque anni che ha fatto un lavoro eccezionale, soprattutto durante la pandemia - ha aggiunto - Impariamo dal passato ma costruiamo il futuro. Voglio un nuovo corso, un new deal, impostato sulla comunicazione tra i cittadini e chi compone l'amministrazione comunale".

"Rivolgo un particolare ringraziamento al nostri elettori per il risultato che ci hanno permesso di ottenere e ringrazio il gruppo 'Insieme per Appiano' per il ruolo che mi hanno affidato - ha esordito il capogruppo di maggioranza Alessio Caiafa - Come amministrazione, proponiamo di contribuire a portare nella nostra città un modo di amministrare innovativo e costruttivo, vicino alle persone e alle loro esigenze. Esigenze che saranno analizzate ed affrontate con la massima professionalità ed impegno. I temi che ci impegniamo ad affrontare con serietà e trasparenza sono quelli che in questi mesi abbiamo portato tra gli appianesi con la nostra campagna elettorale: attenzione all'ambiente, risparmio energetico, sicurezza, scuola, cultura, famiglia, sport e comunicazione col cittadino. Tutti i temi ed in particolar modo l'urbanistica e i lavori pubblici verranno portati avanti in sinergia con l'aspetto economico attenzionando le possibilità di finanziamento del PNRR (piano nazionale ripresa resilienza)".