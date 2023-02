Domani pomeriggio, domenica, è in programma al centro polifunzionale una lezione di lingua araba organizzata dall’associazione «Dahira Khayri Wal Baraka» di Ponte Lambro. La lezione si svolgerà regolarmente nonostante le proteste della minoranza, guidata dal capogruppo Cristian Magni, che ha espresso la propria contrarietà per la mancata riapertura del centro anziani e l’utilizzo del centro polifunzionale di Via Santo Stefano per le lezioni di arabo.

Corsi di arabo al centro anziani: è polemica a Lurago d'Erba

«Lezioni di arabo al posto del centro anziani? Anche no, grazie», inizia così il comunicato diffuso dalla minoranza, con il quale Magni ha espresso le proprie perplessità dopo che il Comune aveva deciso di concedere gratuitamente una sala del centro. L’utilizzo della sala era stato autorizzato dall’Amministrazione comunale luraghese il 30 gennaio in seguito alla richiesta presentata quattro giorni prima dall’Associazione pontelambrese. Nel concedere la sala, l’Amministrazione aveva fatto riferimento al «Regolamento per la concessione in uso degli immobili comunali» che prevede «che le sale polifunzionali siano prioritariamente concesse in uso a istituzioni, associazioni, partiti politici ed alle organizzazioni sindacali riconosciute e operanti sul territorio, per lo svolgimento di iniziative diverse (incontri, convegni...)». Dopo aver rilevato come «l’Associazione operasse sul territorio senza scopo di lucro» e aver verificato che «l’iniziativa non interferisse con altre attività», l’Amministrazione aveva garantito all’Associazione «Dahira Khayri Wal Baraka» l’utilizzo del locale.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 18 febbraio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui