Iniziato ufficialmente lo spoglio di queste elezioni comunali 2023 a Lurago d'Erba il risultato sembra scontato con il vicesindaco uscente, Davide Colombo, già in vantaggio dopo i primi conteggi.

Elezioni comunali 2023: a Lurago d'Erba ha vinto Colombo

È iniziato alle 15 di oggi il conteggio delle votazioni a Lurago d'Erba dove si sfidano il già citato vicesindaco Colombo e Agostino Panzeri, presentatosi alle elezioni con la lista "Centrodestra per Lurago".

Sulle 4 sezioni scrutinate su 5 è sempre in vantaggio il vicesindaco uscente. In particolare sarebbe in vantaggio al 64% al seggio 1 e al 70% al seggio 5 e si dirigerebbe verso un 70% come risultato finale, ma mancano ancora diversi voti da contare e inevitabilmente la percentuale cambierà.

Quello che sembra certo è che non ci sarà un cambio di rotta a Lurago d'Erba con Colombo a pronto a indossare la fascia tricolore.

Il verdetto

Intorno alle 16.30 è arrivato il verdetto: Davide Colombo ha vinto le elezioni comunali di Lurago d'Erba. Queste le sue prime parole da sindaco:

"Sono contento perché abbiamo dato il massimo. È un risultato pieno che conferma il lavoro di questi anni e i luraghesi ci hanno premiato. Festeggiamo per queste ore poi bisognerà mettersi subito al lavoro".

Progetto Lurago

I candidati consiglieri comunali: Paolo Consonni, Francesca Gerosa, Mariagrazia Inzaghi, Giovanni Molteni, Alberto Pozzoli, Elio Fausto Anzani, Marco Bertin, Laura Carnevali, Andrea Di Nardo, Lucilla Giusti, Marco Molteni e Luca Maria Rossini.

Centrodestra per Lurago

I candidati consiglieri comunali: Elena Lo Jacono, Alfredo Ballerini, Carlo Battaglia, Ariberto Consonni, Maria Sabrina Consonni, Nicola D'Onofrio, Marco Formenti, Corrado Angelo Furlato, Siro Mambretti, Daniela Mariani, Carmina Talarico, Fabrizio Viganò.